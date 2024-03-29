Голкипер Георгиев высказался об игре Ничушкина после возвращения из Программы помощи

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев высказался об игре форварда Валерия Ничушкина после возвращения из Программы помощи игрокам НХЛ.

«Такое ощущение, что Ничушкин сейчас находится в довольно хорошем психологическом состоянии. Он пропустил много времени, но смог вернуться. Он сразу начал забивать важные голы в овертайме. Отличный игрок. У него просто невероятное мастерство, он невероятно умён и очень усердно работает. Я рад, что сейчас у него дела идут намного лучше. Надеюсь, он продолжит становиться всё лучше и лучше», — цитирует Георгиева The Denver Gazette.

Напомним, сегодня, 29 марта, Ничушкин пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 Б) из-за повреждения. Всего в нынешнем сезоне на счету Валерия 50 (26+24) очков в 48 встречах. До повторения личного рекорда по очкам (52 в сезоне-2021/2022) осталось набрать два балла.