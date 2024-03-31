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«Они забыли про «Барыс» и сборную Казахстана?» А. Медведев — о новых сроках сезона в КХЛ

«Они забыли про «Барыс» и сборную Казахстана?» А. Медведев — о новых сроках сезона в КХЛ
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Председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев высказался о решении продлить сроки проведения следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас КХЛ приняла решение играть в мае. Они что, забыли, что команда «Барыс» в мае играет на чемпионате мира? Казахстан не отстранён от соревнований. В Казахстане трудно собрать сборную, которая будет конкурентоспособна без хоккеистов «Барыса», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.

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