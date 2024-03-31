Кожевников — о вылете СКА из плей-офф: не хватило немного спокойствия и реализации

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил серию 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» (1-4).

«После первой игры было понятно, что очень хорошо выглядит «Автомобилист». Они давно собирали команду, сейчас получилось собрать. Есть доверие к тренеру, всегда был подбор игроков хороший, сейчас их час настал. Тренерская работа видна.

СКА не хватило реализации. Нужно играть немного грамотнее, не только желание, а должен быть разум. Видно, что опыт выиграл у молодёжи, — желание огромное, наглость хорошая. Не хватило немного спокойствия», — цитирует Кожевникова «РБК Спорт».

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.