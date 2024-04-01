Директор «Северстали» высказался о регрессе одного из главных талантов КХЛ

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о регрессе одного из главных талантов КХЛ — Никиты Гуслистова.

«Пришли молодые хоккеисты, молодая кровь на эту позицию — а он центральный нападающий. И по своим игровым качествам они обошли его. Если посмотреть по статистике, Гуслистов в этом году сыграл немало матчей в КХЛ — 30. Это половина сезона! И всего лишь одно очко — и то передача. И это центральный! Собственно, вывод очевиден.

Надеемся на Никиту как на достойную помощь команде? А почему нет? Ему 21 год, это только заря становления! Ну да, может быть, сезон неудачный. Может быть, в следующем году перезагрузится. В прошлом сезоне он сыграл при Разине 59 матчей и набрал 16 очков. Для молодого, 20-летнего парня это вообще хороший результат. А в этом году, видите, 30 матчей и одно очко…

Это может быть связано с психологией. Он перешёл на новый уровень, получил другую зарплату, другой контракт. Это всё связано. Возможно, у него появилась девушка или жена. Это всё говорит о результате, о психологии. Я не буду говорить о том, что его тренеры прям «душат», не дают играть. Но посмотрите статистику! Даже четыре матча в плей-офф сыграл. И у него всего лишь одна передача за весь сезон. И он центрфорвард. Я понимаю, если б он был защитником, но он центральный нападающий.

Соответственно, другие пацаны, которые на его позиции, показали себя лучше. Например, Иван Подшивалов. Из Высшей лиги к нам пришёл, 22 года, примерно одного возраста. А у него 59 матчей и 12 очков — шесть голов, шесть передач. Вот и всё. Такой же парень, такого же года рождения. Причём у Гуслистова до этого было сыграно в КХЛ больше 100 матчей. А Подшивалов, по сути, пришёл из Высшей лиги, у него в КХЛ сыграно 70 встреч с учётом этого сезона. Человек зашёл, адаптировался и показал результат. Тем самым по спортивному принципу «съел» Гуслистова», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.