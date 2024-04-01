Трёхкратный чемпион мира ответил на вопрос, побьёт ли Александр Овечкин рекорд Гретцки

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко ответил на вопрос, побьёт ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я очень на это надеюсь. Думаю, что ему и «Вашингтон» поможет, и он сам этого хочет», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 70 матчей, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 58 очков.

Александр Овечкин отстаёт в списке лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина уже 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.