Форвард «Коламбуса» Фантилли может не вернуться в строй до конца сезона

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан сообщил о том, что травмированный нападающий команды Адам Фантилли может не успеть восстановиться до конца нынешнего регулярного чемпионата.

«Он всё ещё работает над восстановлением. Я действительно рассчитывал увидеть его вновь в строю до конца сезона. Но пока ещё мы не можем ничего сказать. Я всё ещё надеюсь, но пока всё (его восстановление. — Прим. «Чемпионата») идёт медленнее, чем ожидалось», — приводит слова Венсана официальный сайт НХЛ.

Напомним, 19-летний Фантилли получил травму левой ноги в игре с «Сиэтлом» (2:4) 29 января. Он ушёл в подтрибунное помещение после столкновения с форвардом «Кракен» Джаредом Макканном во втором периоде. Изначально предполагалось, что нападающий «жакетов» пропустит около восьми недель.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Фантилли 27 (12+15) очков в 49 встречах.