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Форвард «Коламбуса» Фантилли может не вернуться в строй до конца сезона

Форвард «Коламбуса» Фантилли может не вернуться в строй до конца сезона
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан сообщил о том, что травмированный нападающий команды Адам Фантилли может не успеть восстановиться до конца нынешнего регулярного чемпионата.

«Он всё ещё работает над восстановлением. Я действительно рассчитывал увидеть его вновь в строю до конца сезона. Но пока ещё мы не можем ничего сказать. Я всё ещё надеюсь, но пока всё (его восстановление. — Прим. «Чемпионата») идёт медленнее, чем ожидалось», — приводит слова Венсана официальный сайт НХЛ.

Напомним, 19-летний Фантилли получил травму левой ноги в игре с «Сиэтлом» (2:4) 29 января. Он ушёл в подтрибунное помещение после столкновения с форвардом «Кракен» Джаредом Макканном во втором периоде. Изначально предполагалось, что нападающий «жакетов» пропустит около восьми недель.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Фантилли 27 (12+15) очков в 49 встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Оливье (Силлинджер) – 07:47 (sh)     1:1 О'Коннор (Раст, Петтерссон) – 33:29     1:2 Раст (Кросби, Летанг) – 38:55     1:3 Ракелль (Малкин) – 48:59     2:3 Марченко (Сиверсон, Веренски) – 49:08     3:3 Веренски (Годро) – 51:47     4:3 Сиверсон – 65:00    
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