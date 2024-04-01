«Это просто глупость». Главный тренер «Анахайма» — о победной шайбе «Ванкувера»

Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин остался недоволен действиями своих игроков в моменте с решающим голом «Ванкувер Кэнакс» в матче, который прошёл между этими командами в ночь с 31 марта на 1 апреля и завершился победой канадского клуба со счётом 3:2.
Форвард «косаток» Дакота Джошуа забросил победную шайбу за 02:13 до конца третьего периода после передачи из-за ворот в исполнении Конора Гарланда.
«Нельзя уходить от ворот, когда шайба находится за ними. Они не забьют из-за ворот, просто оставайся там. Мы говорили об этом неоднократно в нынешнем сезоне, и я не знаю, что это — это просто глупость — что это за желание поехать за ворота, когда кто-то там владеет шайбой и не забьёт оттуда», — приводит слова Кронина официальный сайт НХЛ.
«Анахайм» имеет 52 очка и занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе, потеряв даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.
- 1 апреля 2024
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