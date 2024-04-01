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«Это просто глупость». Главный тренер «Анахайма» — о победной шайбе «Ванкувера»

«Это просто глупость». Главный тренер «Анахайма» — о победной шайбе «Ванкувера»
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Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин остался недоволен действиями своих игроков в моменте с решающим голом «Ванкувер Кэнакс» в матче, который прошёл между этими командами в ночь с 31 марта на 1 апреля и завершился победой канадского клуба со счётом 3:2.

Форвард «косаток» Дакота Джошуа забросил победную шайбу за 02:13 до конца третьего периода после передачи из-за ворот в исполнении Конора Гарланда.

«Нельзя уходить от ворот, когда шайба находится за ними. Они не забьют из-за ворот, просто оставайся там. Мы говорили об этом неоднократно в нынешнем сезоне, и я не знаю, что это — это просто глупость — что это за желание поехать за ворота, когда кто-то там владеет шайбой и не забьёт оттуда», — приводит слова Кронина официальный сайт НХЛ.

«Анахайм» имеет 52 очка и занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе, потеряв даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 11:26 (pp)     2:0 Джошуа (Зутер, Гронек) – 29:34 (pp)     2:1 Целльвегер (Лундестрём, Ватрано) – 43:37     2:2 Мактавиш (Линдстрём, Зеграс) – 44:48     3:2 Джошуа (Гарланд, Миллер) – 57:47    
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