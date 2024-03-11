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Вратарь «Анахайма» Достал пропустил шесть шайб после 19 бросков в матче с «Айлендерс»

Вратарь «Анахайма» Достал пропустил шесть шайб после 19 бросков в матче с «Айлендерс»
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В Анахайме (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).

Чешский голкипер хозяев Лукаш Достал пропустил в этой встрече шесть шайб после того, как по его воротам за весь матч было нанесено всего 19 бросков. Чех закончил матч с ужасающими 68,4% отражённых бросков.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 23-летнего Достала 31 матч, в котором он отражал в среднем 90,1% бросков при коэффициенте надёжности 3,53 и одном шат-ауте. Он выступает за калифорнийский клуб с сезона-2021/2022. Достал был выбран «Дакс» в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 85-м номером.

«Анахайм» остался с 49 очками и идёт седьмым в Тихоокеанском дивизионе, практически лишившись шансов на плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас (Хольмстрём) – 05:11     0:2 Палмьери (Райлли, Ахо) – 07:28     0:3 Нельсон (Хорват, Барзал) – 14:28 (pp)     1:3 Киллорн (Джонс, Гудас) – 20:24     1:4 Хорват (Нельсон, Барзал) – 40:34     1:5 Энгвалль – 47:56     1:6 Клаттербак (Мартин, Маклин) – 58:12    
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