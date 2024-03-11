Вратарь «Анахайма» Достал пропустил шесть шайб после 19 бросков в матче с «Айлендерс»

В Анахайме (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).

Чешский голкипер хозяев Лукаш Достал пропустил в этой встрече шесть шайб после того, как по его воротам за весь матч было нанесено всего 19 бросков. Чех закончил матч с ужасающими 68,4% отражённых бросков.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 23-летнего Достала 31 матч, в котором он отражал в среднем 90,1% бросков при коэффициенте надёжности 3,53 и одном шат-ауте. Он выступает за калифорнийский клуб с сезона-2021/2022. Достал был выбран «Дакс» в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 85-м номером.

«Анахайм» остался с 49 очками и идёт седьмым в Тихоокеанском дивизионе, практически лишившись шансов на плей-офф.