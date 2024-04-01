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Форвард «Миннесоты» Хартман может быть дисквалифицирован за бросок клюшки в сторону судьи

Форвард «Миннесоты» Хартман может быть дисквалифицирован за бросок клюшки в сторону судьи
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Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман может быть дисквалифицирован за бросок клюшки в сторону судьи, сообщает пресс-служба НХЛ. Хартман проведёт слушание с Департаментом безопасности игроков НХЛ и по его итогам может быть оштрафован и дисквалифицирован.

Форвард был недоволен решениями арбитров по ходу матча с «Вегасом» (1:2 ОТ) и сразу после пропущенной шайбы в овертайме бросил клюшку в сторону одного из судей и использовал ненормативную лексику в адрес арбитра.

Возможным поводом для недовольства Хартмана стал эпизод на последней минуте основного времени матча, когда один из хоккеистов «Вегаса» попал клюшкой по лицу Райана, но арбитр не усмотрел нарушения правил. Этот матч был крайне важен для «Миннесоты» для продолжения борьбы за плей-офф.

«Миннесота» сняла вратаря в овертайме и пропустила гол, что по правилам НХЛ, лишило команду заработанного очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Т
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Болди, Фэйбер) – 36:44 (pp)     1:1 Амадио (Стивенсон, Мартинес) – 53:43     1:2 Маршессо (Карлссон) – 63:30    
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