Черкас: у СКА отличный тренерский штаб, нужно просто точечно укрепить команду

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР — 1986/1987 в составе СКА Сергей Черкас считает, что в сезоне-2023/2024 армейцы показывали качественный хоккей, а добиться более значимого результата в плей-офф помешала эпидемия травм.

«Огромное количество зрителей посещало матчи СКА – это говорит о том, что болельщикам нравится хоккей, который показывает команда. Это агрессивная, быстрая, озорная игра. Местами хоккей насколько азартный, что допускались ошибки, но такая игра очень нравится зрителям.

Нельзя не сказать о большом количестве травм у ведущих игроков. Эти повреждения не позволили им выступить в решающие моменты плей-офф. Команда строилась на протяжении всего сезона. В СКА много молодых ребят. Всё было непросто. Сказался и переезд из «Ледового» на новую «СКА Арену». Потребовалась адаптация к новому катку – другая атмосфера, огромное количество зрителей. Посещаемость оказалась бешеной – 22-23 тысячи на каждом матче. Для ребят это стало огромной ответственностью. Да и к шумовому эффекту надо привыкнуть. В хоккее нет мелочей – каждый момент важен для команды.

По игре СКА показывал очень качественный хоккей. На протяжении всего чемпионата команда играла очень ровно, исключая только начало чемпионата, когда много молодых хоккеистов ещё не вошли в нужный режим, не сыгрались звенья. В принципе всё было хорошо, в плей-офф команда тоже играла на очень высоком уровне, имела свой игровой почерк. Просто из-за травм пришлось заново комплектовать звенья.

У СКА отличный тренерский штаб под руководством Романа Ротенберга. Мы все верим, что руководство точечно укрепит команду и в следующем сезоне армейцы станут ещё сильнее», — сказал Черкас в интервью «Чемпионату».