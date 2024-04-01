Олимпийский чемпион назвал главного фаворита в заключительной стадии плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что считает «Автомобилист» главным фаворитом в заключительной стадии плей-офф КХЛ.

«Не думаю, что моя поддержка что-то решает, но если говорить о шансах, то наиболее серьёзно из оставшихся в Кубке Гагарина команд подготовлен «Автомобилист». Видна мотивация, физическая готовность, очень прилично отыграл вратарь Евгений Аликин. На ключевой фазе плей-офф вратари будут одними из главных действующих фигур», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пяти матчах, а в серии 1/4 финала прошёл СКА. В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первый матч серии пройдёт в Магнитогорске 3 апреля.