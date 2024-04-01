«Мы в психологической заднице». Битва Разина с «Автомобилистом» — главный нерв полуфинала

«Для меня «Автомобилист» всегда принципиальный», — сказал Андрей Разин в самом начале чемпионата. Первый матч во главе почти родного «Металлурга» Разин провёл в городе, в котором и стартовал как главный тренер команды КХЛ — в Екатеринбурге. Правда, нынешний «Автомобилист» кардинально отличается от той команды, которую летом 2015-го принял Разин. Сейчас этот клуб спокойно может тратить максимальные 900 млн, а тогда денег не хватало и на самые простые трансферы. Впрочем, другим успел стать и сам Разин, который через несколько дней сыграет против своего бывшего клуба.

Весной 2015-го «Автомобилист» лишился своего руководящего дуэта: Леонид Вайсфельд переехал в Уфу и забрал с собой уфимца Анатолия Емелина, с которым до этого работал в «Кузне», а также весь его штаб. Как потом говорил Разин, именно уходящий из «Авто» Вайсфельд предложил президенту клуба кандидатуру тренера, который сделал из бедной «Ижстали» одну из лучших команд Высшей лиги. Легендарная «драка» в игре с ТХК, которой на самом деле не было, никак не повлияла на переход Разина на уровень выше, хотя сам тренер позже рассказывал, что некоторые функционеры после этого его списали.

Состав «Автомобилиста» коренным образом изменился: из топ-10 бомбардиров сезона-2014/2015 в команде остались лишь двое, команда сильно омолодилась за счёт привлечения игроков из МХЛ и тех хоккеистов, что пришли с Разиным из «Ижстали». Главной звездой «Авто» был вратарь: Якуб Коварж вошёл в историю за счёт того, что сыграл все 60 матчей сезона КХЛ, на него был большой спрос в лиге (в том числе и от «Салавата» Вайсфельда), однако чех на год продлил контракт с Екатеринбургом. Летом маркетинговая кампания «Автомобилиста» строилась с немалым перекосом в сторону Коваржа.

Андрей Разин и Олег Гросс на презентации клуба Фото: photo.khl.ru

Уже на предсезонке Разин рассказал о своём нововведении, которое после этого намертво прицепится к нему. «У меня, например, в Ижевске была фишка — розовая майка. Если хоккеист плохо относился к своему делу, например, в игре увернулся от шайбы, а не принял её на себя, то на следующей тренировке он работал в розовой майке. Действовало безотказно». На новом месте про майки пришлось вспоминать очень быстро: в игре с «Ак Барсом» Анатолий Голышев сыграл плохо, схватил 2+10 в одном из эпизодов, был «забенчен» в концовке матча, и Разин на пресс-конференции сказал, что после такого матча Голышев наденет розовую майку.

А параллельно «Автомобилист» нёсся вперёд со старта сезона. Разин пропустил свой дебютный матч в КХЛ из-за дисквалификации, полученной ещё в ВХЛ понятно за что, а после появления главного тренера на скамейке «Авто» выиграл пять матчей подряд, выйдя на первое место на Востоке. В числе поверженных были «Металлург», «Салават» с кучей «эмигрантов» из Екатеринбурга, а также «Ак Барс».

Уже тогда Разин ставил тот хоккей, который мы видели в «Северстали» и сейчас видим в «Металлурге»: стиль, основанный на скорости и креативе, где игроки творили в атаке, а в обороне ставка делалась в первую очередь на прессинг. Тогда «Автомобилист» даже порой слишком увлекался позиционными атаками, самозабвенно возя шайбу по чужой зоне и иногда как будто забывая о необходимости броска. «Разин раскрепостил хоккеистов, на льду стало больше творчества, потому что при Емелине они играли очень схематично», — говорил Сергей Гимаев.

Правда, скоро «медовый месяц» закончился, и результаты «Автомобилиста» «нормализовались», клуб отошёл на более привычное для себя место в середине таблицы. Параллельно появились новые герои, матчи «Авто» из нейтральных зрителей мало кто включал: этому способствовало и то, что трансляции из Екатеринбурга тогда были одними из худших в лиге — когда HD-качество было ещё не везде. Из-за этого больше внимания пошло на пресс-конференции Разина, где тот стал распаляться в адрес судей. Стоит отметить, что это началось не на пустом месте: ещё на старте сезона не в пользу «Автомобилиста» было допущено несколько грубых ошибок (например, в одной из игр минское «Динамо» забило гол после того, как шайба попала в заградительную сеть и вернулась на лёд), а ситуация после этого лишь усугублялась.

Анатолий Голышев и судья Фото: photo.khl.ru

2016-й год «Автомобилист» встречал на седьмом месте в таблице Востока и в Швейцарии, куда отправился на Кубок Шпенглера. Клубы КХЛ не особенно любят этот рождественский турнир, так как после высокогорья вкатываться в сезон заново сложно — так получилось и здесь, «Автомобилист» проиграл два первых матча в новом году, после чего руководство команды пошло на оригинальные меры. Весь штаб Разина был отстранён от домашней игры с «Северсталью», в роли и. о. на матч «Автомобилист» вывел начальник команды Дмитрий Попов.

Решение принял лично президент клуба Алексей Бобров, который тогда сказал: «Турнирная ситуация крайне настораживает, ситуация критическая, считаю. Поэтому будем пытаться принять какие-то экстренные меры. Будем надеяться, что они нам помогут. Но на сегодняшний день кадровые решения не рассматриваются». После сухого поражения от «Северстали» уже в следующем матче на скамейке «Автомобилиста» стоял слегка помрачневший Разин, который после игры с ЦСКА (1:2 Б) выдал: «Мы находимся в психологической заднице. На разминке было видно, как ЦСКА летает, а мы – с опущенными головами».

Ход Боброва сработал: из следующих 11 матчей «Автомобилист» выиграл 10 и зацементировал за собой место в кубковой восьмёрке. Единственный проигранный матч на том отрезке отозвался легендарным спичем про «судью по фамилии Гей». Потом Разин президента клуба благодарил: «Весь сезон мы были в контакте. Даже отстранив от работы, здорово помог. Это был сильнейший шаг с его стороны! Уверенно вышли в плей-офф. Мы раскрепостились!» В плей-офф «Автомобилист» искусал «Металлург», который выиграл в шести матчах, но потратил много сил на взлом обороны «Авто». Тройка Коваржа бóльшую часть серии была прикрыта, хотя всё-таки и сказала своё слово в ключевой момент.

Главным успехом того «Автомобилиста» был тот факт, что большинство игроков команды провели свои лучшие сезоны в карьере. Прорывной чемпионат случился у Голышева, и 44 очка до сих пор (!) остаются его наивысшим достижением в КХЛ. Никита Трямкин, который за год до того играл уже в четвёртой паре, за год увеличил своё игровое время в плей-офф с 9 до 21 минуты и отправился прямиком в основу «Ванкувера». На новый уровень вышли парни, который до этого играли в Высшей лиге — в основу зашли Алексей Василевский, Торченюк, Тимашов. Даже откровенно загадочный легионер Ээро Эло, которого спустя год выгнали из «Сибири» за игровую лень, забил 18 шайб.

Как и в случае с розовыми майками, которые перекрыли командный успех «Автомобилиста», конфликт с Якубом Коваржем затмил индивидуальные успехи. Судя по тому, что доводилось слышать, хороши были обе стороны. Например, в один из моментов Коварж сам взял на себя руководство тренировкой, повторяя финт Доминика Гашека, в своё время «слившего» из «Спартака» Милоша Ржигу. Что касается спортивной части, то Игорь Устинский во второй части сезона выглядел надёжнее, а Коварж не играл в победной серии в концовке сезона из-за загадочной травмы пальца.

Коварж летом 2016-го ушёл в «Северсталь», а «Автомобилист», который успели выкупить структуры УГМК, совершил очень большую ошибку, не подписав другого вратаря-иностранца. Необстрелянный Устинский стал первым номером, а бэкапом был приглашён Владимир Сохатский, который в «Салавате» за год до того отражал лишь 87,9% бросков. «Автомобилист» и сезон-2016/2017 начал хорошо, но скоро при неплохой игре клуб начали губить вратарские ошибки. Это не эмоции: спустя два месяца после старта чемпионата «Авто» шёл на предпоследнем месте в лиге по проценту отражённых бросков.

Андрей Разин незадолго до отставки Фото: photo.khl.ru

Октябрь 2016-го в «Автомобилисте» прошёл шизофренично: команда проигрывала всем подряд, а Разин надрывался на пресс-конференциях, обращая свой гнев в сторону клуба. Внутри происходило что-то совсем нездоровое: главный тренер говорил, что «было приятно видеть грустные лица некоторых работников нашего клуба после победы», рассказывал, как команде перед раскаткой отключали свет.

За несколько дней до отставки Разин заявил: «Накопилось много вопросов к ним, может быть, они ответят. Мы с лета ни одного руководителя в нашей раздевалке не видели. Очень сильно устал заставлять работников нашего клуба работать. Устал, охота на Мальдивы съездить». Как потом говорили руководители клуба, они якобы не хотели увольнять главного тренера, но в такой ситуации выбора у них особо и не было.

После яркой, результативной и одновременно диковатой работы в Екатеринбурге Разин почти два года был не у дел — почти сразу после увольнения тренер принял почти безнадёжную «Югру», где поработал несколько месяцев, а потом сам ушёл после нескольких матчей в «Адмирале». Осенью 2018-го в карьере Разина началась другая глава — и, вполне возможно, набитые в Екатеринбурге шишки и полученные ссадины помогли тренеру перестроиться и сейчас прийти к работе в топ-клубе и первым медалям в тренерской карьере в КХЛ.