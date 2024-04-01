Коньков — о большом перерыве «Трактора»: игровой тонус может вернуться за полтора периода

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий «Локомотива» и «Трактора» Сергей Коньков оценил, как на челябинском клубе может сказаться долгая пауза между раундами нынешнего плей-офф КХЛ.

«В принципе, если построить тренировочный процесс, это время можно использовать с пользой. Команда будет отдохнувшая, сильная. Что касаемо нехватки игрового тонуса, то это всё за полтора периода может вернуться. Опять же тренеры это всё прекрасно понимают. Я думаю, что они построили тренировочный процесс таким образом, чтобы команда была в динамике», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Трактор» одержал победу в серии с московским «Динамо» (4-0) ещё 22 марта. Первая встреча с «Локомотивом» в рамках полуфинала Кубка Гагарина состоится завтра, 2 апреля.