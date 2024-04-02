Известный тренер Андрей Назаров поделился главными ожиданиями от решающих стадий плей-офф КХЛ.

«Стартуют финальные стадии розыгрыша Кубка Гагарина. По сути, осталось четыре команды, после чего нас ожидает чемпионская серия. Ставки очень высоки, хочется пожелать всем клубам удачи. Понимаю, что все оставшиеся в гонке коллективы видят себя с кубком, но он окажется только у кого-то одного. Стоит ожидать большого давления на судейство, так что арбитрам нужно отработать так, чтобы ни у кого не возникало никаких претензий и вопросов.

Здорово, что в КХЛ получается такой яркий плей-офф, ведь в спорте нам сейчас можно рассчитывать только на себя. Например, на днях прочёл новость, как мэр Парижа заявила, что она не будет рада российским и белорусским атлетам на грядущей Олимпиаде. Знаете, это из той же серии, когда американцы обвинили нас в причастности к гаванскому синдрому, а затем сами же это опровергли. Такое ощущение, что у этой дамы из мэрии ярко выраженный парижский синдром», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.