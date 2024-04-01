Не верим в «Магнитку», ждём «Локомотив» в финале! Прогнозы «Чемпионата» на плей-офф КХЛ

Во вторник, 3 апреля, в Кубке Гагарина стартует полуфинальный раунд. В нынешнем удивительном плей-офф к этой стадии уже повылетали почти все общепризнанные фавориты и почти все прошлые обладатели главного трофея КХЛ, так чего же ждать от развязки сезона? Мы в хоккейном отделе «Чемпионата», конечно, не знаем, но угадать попробуем.

«Локомотив» — «Трактор»

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

«Локомотив» — это жёсткая система, высочайший уровень командных взаимодействий, мощнейшие движение и объём катания, железобетонная оборона. «Трактор» — это дух, сильнейший характер, много индивидуального мастерства, кураж и фантастическая атмосфера в раздевалке. В этом полуфинале встретятся команды из совершенно разного теста, две разные стихии, и довольно трудно определить, чья возьмёт. Но всё же вырисовывается некое преимущество «Локомотива». Тут и сохранение нужного импульса после семиматчевой серии с «Авангардом», в то время как «Трактор» отдыхает уже полторы недели. И отлаженная система игры в защите, которая вряд ли позволит челябинцам рассчитывать на такую реализацию и такой фарт, как в сериях предыдущих раундов.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Павел Панышев, редактор отдела онлайн-трансляций, обозреватель отдела «Хоккей»

Ярославль едва не упустил серию с «Авангардом», однако смог собраться в заключительном выездном матче. Игорь Никитин третий сезон работает в клубе, команда собрана и подготовлена, играет в системный хоккей. «Локомотив» давно созрел для Кубка Гагарина, но и «Трактор» в нынешнем плей-офф очень хорош. У Алексея Заварухина собрался настоящий боевой коллектив, в котором каждый готов постоять за себя и партнёра. Однако всё-таки фаворитом серии выглядят именно железнодорожники. Главное — не испугаться самих себя и продолжить гнуть выстроенную линию.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

Один из вечных вопросов, каждый год неизменно поднимающихся в плей-офф, это поиск истины в том, что лучше – долго отдыхать или находиться в хорошем игровом тонусе. Челябинский клуб завершил свою серию второго раунда на восемь дней раньше ярославцев, которым понадобились все семь матчей, чтобы пройти «Авангард». Как такая пауза повлияет на функциональное состояние «Трактора» — предсказать довольно сложно. С одной стороны, у челябинцев было время, чтобы залечить все микроповреждения и хорошо восстановиться, с другой – за такое время можно основательно забыть, как играть в хоккей в режиме плей-офф. В целом же эта серия смотрится максимально непредсказуемо. У обеих команд надёжно действуют вратари, а по полевым игрокам есть расхождение – у «Локомотива» солиднее смотрится линия защиты, у «Трактора» веселее и бодрее играет нападение. По идее, ярославцы должны быть предпочтительнее в низовых матчах с малым количеством заброшенных шайб, челябинцы – в верховых. «Локомотив» в ходе плей-офф прилично добавил в психологии победителя, «Трактор» в серии с «Динамо» показал, что научился разыгрывать большинство. Предстоящее противостояние должно подарить все семь матчей, а в решающий момент своё слово должен сказать голкипер «Трактора» Зак Фукале, являющийся одним из главных героев всего плей-офф.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Трактора»

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

«Трактор» подарил нам одну из главных сенсаций плей-офф, всухую обыграв обладателей Кубка Континента из «Динамо». Казалось бы, уверенная заявка на Кубок, но амбиции «Локомотива» пока кажутся чуть серьёзнее. Хотя я ожидаю плотную борьбу и интригу до последнего возможного матча, челябинцы пока всё равно кажутся андердогом в этом противостоянии. Если ярославцам хватит сил сыграть так же активно, как в серии с «Авангардом», проход в финал для них будет абсолютно реальным. Перетерпеть Игоря Никитина и его команду челябинцам будет сложнее, чем соперников в двух предыдущих сериях.

Прогноз: 4-3 в серии пользу «Локомотива»

Родион Власов, обозреватель отдела «Хоккей»

Челябинский клуб не играл с 22 марта — и обычно такой простой оборачивается не лишними днями отдыха, а выбивает из игрового ритма. С другой стороны, «Локомотив» сильно завязан на физике, а сил против «Авангарда» было отдано немало. Важнейшая же сила «Трактора» – это кураж, командный дух. Есть ощущение, что «Локомотив» теперь может перебить эти качества соперника: клуб сначала поборол своего вечного демона, а потом сделал смертельный номер и спасся в седьмой игре после того, что уже стали называть позорным сливом серии. По игре Ярославль не впечатлил, но именно так рождаются и закаляются чемпионские команды. Правда, Игорю Никитину надо ещё придумать план позиционной игры против «Трактора«, который был очень самоотвержен в первых двух раундах.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

Разум говорит – «Локомотив», сердце – за «Трактор». И за «Локомотив» тоже. Какие две прекрасные истории в этом полуфинале! Ярославцы, разобравшиеся сначала с одним своим демоном, ЦСКА, а затем прошедшие через семиматчевое испытание «Авангардом» и выросшие в нём. Очень понравилась фраза Игоря Никитина, что сильные люди должны преодолевать трудности. И «Трактор» — самая, наверное, яркая по эмоциям команда из полуфиналистов (не без помощи Зака Фукале и стойкого оловянного солдатика Германа), которая выносит фаворитов вперёд ногами. Поставлю всё-таки на «Локомотив» и вообще верю, что команда созрела для больших свершений. Но легко им точно не будет.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Локомотива»

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

Челябинцы всухую разобрались с московским «Динамо». При этом нельзя сказать, что «Трактор» в каждом матче был на голову сильнее. Нет. Челябинцы — молодцы, они проявляли характер от встречи к встрече, однако нельзя не признать, что местами им сильно везло. «Локомотив» же в серии с «Авангардом» показал, что умеет упускать преимущество и не всегда способен хорошо реализовывать свои шансы. Команда Игоря Никитина лично мне безумно симпатична, «Локомотиву» давно пора взять Кубок Гагарина. Но и видеть вылет такого «Трактора» совершенно не хочется, хоть всему хорошему и приходит конец. А что, если и в этот раз мы увидим сенсацию?

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Трактора»

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

«Локомотив» в этом плей-офф сносит одну стену за другой: сначала переиграли своего главного обидчика последних лет, причём в том стиле, в каком обыгрывали самих ярославцев, далее повесили такую оплеуху «Авангарду», после которой Михаил Кравец отбыл не с командой на выезд, а к себе домой, потом позволили омичам вернуться в серию, но в последней игре не дали ни единого шанса. Что называется, прошли огонь, воду, и не забыли про медные трубы. Плей-офф в исполнении «Трактора» менее событийным при этом не получается: скальпы «Салавата» и «Динамо», фантастический Фукале, братское единение и манекен, скучающий без прилюдных избиений во время паузы. У обеих команд есть вратари, способные выигрывать матчи, надёжная оборона, готовая без тени сомнений поймать на себя любую шайбу. Серия наверняка не будет результативной, матчи будут наполнены тактической педантичностью, где важно будет не терять голову. Этот плей-офф не радует изобилием седьмых матчей, поэтому команды должны нам подарить этот праздник, в котором сильнее окажутся челябинцы, имеющие в составе более мастеровитых исполнителей, способных нестандартными действиями ввести в тупик роботизированную оборону «Локомотива».

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Трактора»

«Металлург» — «Автомобилист»

Лев Лукин

Если после первого раунда успех «Автомобилиста» ещё можно было объяснить амёбностью «Ак Барса», то после уверенного прохода СКА команду Николая Заварухина нельзя недооценивать. Екатеринбург в нынешнем плей-офф – это монолитное здание с крепким фундаментом (оборона и вратарская линия) и красивым фасадом (ровное нападение и спецбригады), у которого есть уважаемый всеми домочадцами хозяин – главный тренер. Разрушить эту идиллию попытается «Металлург», однако я не считаю магнитогорцев фаворитами этой пары. Молодая команда Андрея Разина выглядит просто здорово, но в полуфинал «Магнитка» прошла в том числе и благодаря не самой сложной сетке (да, для этого «Металлург» и рвал одно место в регулярке) и только сейчас встретится с по-настоящему опытным соперником, проповедующим тот самый кубковый хоккей. Кажется, сейчас магнитогорцы, находящиеся на первой стадии строительства большой во всех смыслах команды, ещё не готовы брать серию у такого оппонента.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Автомобилиста»

Павел Панышев

Немногие могли спрогнозировать уральское дерби в полуфинале Кубка Гагарина. «Автомобилист» сенсационно прошёл «Ак Барс», а затем и СКА, а «Металлург» летал на Дальний Восток, после чего сражался со «Спартаком». Андрей Разин и Николай Заварухин ещё не добирались до столь высоких стадий, поэтому обоим тренерам есть что доказывать. У «Магнитки» молодая и задорная команда, а у Екатеринбурга много опытных мастеров и легионеров. Очень интересная серия, где, предположим, сильнее окажется «Автомобилист». Не зря же братья Заварухины так мощно зажигают в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Автомобилиста»

Сергей Емельянов

Екатеринбургский «Автомобилист» круто посрамил всех своих скептиков, впервые в истории клуба прорвавшись в полуфинал Кубка Гагарина. До начала плей-офф подобный вариант развития событий было практически невозможно представить, но уральцы последовательно выбили из борьбы «Ак Барс» и СКА, потерпев всего три поражения в двух сериях. Однако в противостоянии с «Магниткой» екатеринбургский клуб всё равно смотрится аутсайдером. «Металлург» обладает роскошной глубиной состава. Каждый раз тяжело угадать, кто из полевых игроков команды станет героем в отдельно взятом матче. Нападение «Магнитки» очень сбалансированно, и каждая из четырёх троек может нанести удар в решающий момент матча. «Автомобилист», в принципе, не может жаловаться и на свою глубину состава, что ярко проявилось в серии со СКА. Но именно в сравнении с «Магниткой» нападение «Автомобилиста» смотрится менее выгодно. К тому же нельзя забывать и о вратарском факторе. Евгений Аликин достойно смотрится в этом плей-офф, но Илья Набоков выглядит ещё сильнее. 20-летний голкипер демонстрируют выдающийся уровень игры, и, если молодого парня вдруг неожиданно не затрясёт на такой стадии турнира, шансы «Автомобилиста» будут совсем невелики.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Металлург» Мг

Дмитрий Сторожев

Шансов оказаться в финале у Николая Заварухина, пожалуй, больше, чем у его брата. «Автомобилист» продемонстрировал, что умеет играть против атакующих команд, перекрывая воздух звёздным форвардам «Ак Барса» и СКА. Если «Металлург» испытал определённые проблемы в серии с «Амуром», то с екатеринбуржцами, которые обороняются ещё плотнее, «сталеварам» тем более придётся крайне непросто. Да и на последнем рубеже, в отличие от предыдущих соперников «Магнитки», у «Авто» полный порядок — даже если Евгений Аликин слегка потеряет тонус, Владимир Галкин без проблем заменит его.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Автомобилиста»

Родион Власов

Сейчас кажется, что оборонительную систему «Авто» может вскрыть только сочетание креатива и скорости. В игре «Ак Барса» не было ни того, ни другого, у СКА не было первого пункта. А вот «Магнитка» не только имеет нужные качества, но ещё и здорово заматерела по ходу плей-офф, показав в серии со «Спартаком», что умеет сыграть терпеливо, по счëту.

Вполне возможно, что Николай Заварухин придумает что-то новенькое, тем более у него есть свои козыри. Владимир Галкин показал, что у клуба есть два сильных вратаря, а сильное меньшинство может нейтрализовать и без того печальную спецбригаду «Магнитки». Однако из всех полуфиналистов именно команда Андрея Разина кажется самой неудобной для «Авто» по стилю.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Металлурга»

Елена Кузнецова

Вообще, удивительное дело. Нет в полуфиналах ни одной московской команды, выбит и СКА, нет «Ак Барса» с «Салаватом», зато как мощно проводит плей-офф Урал! «Автомобилист» впечатляет безмерно – и по целостности игры, и по умению терпеть, и по глубине состава, когда блистают не только лидеры, но и ребята из нижних звеньев, и по безграничной уверенности в своих силах. Даже опальный, казалось бы, Да Коста, пропускавший начало кубковой рубки, включил во втором раунде полные обороты. «Магнитка» хороша, Илья Набоков великолепен, но хочется отдать тут предпочтение Заварухину. Пусть «Автомобилист» и дальше творит историю.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Автомобилиста»

Владимир Лаевский

Магнитогорцы не без труда расправились со «Спартаком». При этом во многих матчах «Металлург» показывал не лучшую игру в атаке. Если бы не такие же проблемы у красно-белых, то путь команды Андрея Разина мог уже завершиться. Хотя магнитогорцы умеют эффективно играть в чужой зоне. «Автомобилист» же совершил настоящую сенсацию, сначала выбив «Ак Барс», а потом разобравшись и со СКА. Подопечные Николая Заварухина играют, может быть, не так ярко, зато эффективно и строго. Возможный финал «Автомобилист» — «Локомотив» мог бы в этом плане стать настоящим кошмаром для всех, кроме любителей особой хоккейной эстетики. Впрочем, нет желания списывать со счетов екатеринбургскую команду. Сыграют так же строго и по заданию, как в предыдущих двух сериях, — и реально выйдут в финал. Или Разин всё же найдёт противоядие?

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Автомобилиста»

Максим Макаров

Команды в прошлом сезоне встречались в первом раунде, но ориентироваться на ту серию не имеет никакого смысла – воды утекло слишком много. Магнитогорцы в первых двух раундах показали, что они способны подстраиваться под любого соперника и находить тактические изъяны. Приятно удивляет и молодёжь «Металлурга», которая выглядит так, будто у неё за плечами годы опыта в играх на вылет. Набоков во всеуслышание заявляет о себе, Юров заставляет кусать локти «Миннесоту», которая была бы готова уже в следующем сезоне выделить место Даниле в топ-6, а Гребёнкин стал лидером не только на льду, но и в раздевалке. «Автомобилист» же академично перемолол двух грандов нашей лиги, так и не познав, что такое поражение на выезде. Екатеринбуржцы с каждым матчем укрепляют веру в себя и именно после прохода СКА, кажется, окончательно поняли, что созрели для самых больших свершений. Команды мало в чём уступают друг другу, но два фактора перевешивают в пользу команды из Екатеринбурга – реализация большинства и игра лидеров. Именно они и станут определяющими в серии.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Автомобилиста»

Таблица прогнозов журналистов «Чемпионата»