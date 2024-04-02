Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» по голам за один сезон в НХЛ

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил американский нападающий Остон Мэттьюс. Таким образом, форвард забил 61-й гол и установил личный рекорд и рекорд франшизы по голам в регулярных чемпионатах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие 72 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 61 гол и 35 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+29».