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Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» по голам за один сезон в НХЛ

Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» по голам за один сезон в НХЛ
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2-й период
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робертсон (Нис) – 13:59     2:0 Мэттьюс (Броди) – 14:32     2:1 Монтур (Вераге) – 20:47     3:1 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 21:26    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил американский нападающий Остон Мэттьюс. Таким образом, форвард забил 61-й гол и установил личный рекорд и рекорд франшизы по голам в регулярных чемпионатах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие 72 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 61 гол и 35 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+29».

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