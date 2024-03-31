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Мэттьюс повторил достижение Буре в истории НХЛ

Мэттьюс повторил достижение Буре в истории НХЛ
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Этой ночью в Баффало (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3).

Звёздный нападающий гостей Остон Мэттьюс отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, этот гол стал для 26-летнего американца 60-м в нынешней регулярке. Этот сезон стал вторым в карьере Мэттьюса, в котором ему удалось преодолеть отметку в 60 заброшенных шайб. Благодаря этому результату лидер «Мэйпл Лифс» вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству сезонов с 60 голами, сравнявшись с Павлом Буре (2), Яри Курри (2) и Стивом Айзерманом (2). Лидером всех времён являются Майк Босси и Уэйн Гретцки, которые имеют на своём счету по пять сезонов с 60 голами.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мэттьюса 95 (60+35) очков в 72 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 04:58     0:2 Робертсон (Нис) – 22:34     0:3 Мэттьюс (Тимминс) – 54:23    
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