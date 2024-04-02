Панарин обошёл Мессье по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз».

Россиянин набрал 108 очков и обогнал Марка Мессье по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, Панарин вышел на чистое третье место по этому показателю. Следующей целью Панарина является Жан Ратель, у которого было 109 (46+63) очков в сезоне-1971/1972.

Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, набравший 123 (54+69) очка в сезоне-2005/2006.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 75 матчах, в которых забил 44 гола и сделал 64 результативные передачи.

На данный момент «Рейнджерс» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 104 очка. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 11-е место на Востоке, набрав 77 очков.