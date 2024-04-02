Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин обошёл Мессье по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс»

Панарин обошёл Мессье по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Смит) – 00:18     0:2 Кросби (Жозеф, Летанг) – 10:39     0:3 Бемстрём (Пульюярви) – 49:51     1:3 Какко (Фокс, Панарин) – 50:42     2:3 Рослович (Зибанеджад) – 56:53     2:4 Раст (Картер, Летанг) – 57:49     2:5 Кросби – 59:15    

Россиянин набрал 108 очков и обогнал Марка Мессье по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, Панарин вышел на чистое третье место по этому показателю. Следующей целью Панарина является Жан Ратель, у которого было 109 (46+63) очков в сезоне-1971/1972.

Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, набравший 123 (54+69) очка в сезоне-2005/2006.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 75 матчах, в которых забил 44 гола и сделал 64 результативные передачи.

На данный момент «Рейнджерс» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 104 очка. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 11-е место на Востоке, набрав 77 очков.

Материалы по теме
«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», у Панарина — передача
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android