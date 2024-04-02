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Самсонов сделал потрясающий сейв в матче с «Флоридой», поймав шайбу на линии ворот

Самсонов сделал потрясающий сейв в матче с «Флоридой», поймав шайбу на линии ворот
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В одном из эпизодов по ходу матча российский голкипер «Лифс» Илья Самсонов совершил потрясающий сейв, поймав шайбу на линии ворот. Это случилось на последней минуте второго периода. По воротам россиянина за короткий промежуток времени было нанесено сразу три броска, Илья отразил каждый из них, а спасение после броска Сэма Беннетта получилось филигранным.

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Самсонов по ходу сегодняшнего матча сделал 26 сейвов. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 11 сейвов и был заменён в третьем периоде.

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