Только два действующих голкипера достигли 100 побед в НХЛ быстрее, чем Илья Самсонов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский голкипер Илья Самсонов сделал 26 сейвов и одержал свою 100-ю победу в рамках Национальной хоккейной лиги. Для этого вратарю понадобилось 167 встреч. Как сообщает пресс-служба НХЛ, только два действующих голкипера достигли 100 побед в НХЛ быстрее, чем Самсонов — Игорь Шестёркин (159) и Мэтт Мюррей (166).

Напомним, «Торонто» набрал 95 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре канадский клуб встретится дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».