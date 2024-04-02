Совет директоров московского «Динамо» согласовал продление контрактов с Уилом и О'Деллом

Совет директоров московского «Динамо» согласовал продление контрактов с нападающими бело-голубых Джорданом Уилом и Эриком О'Деллом. Об этом заявил президент клуба Виктор Воронин на пресс-конференции.

31-летний канадец Джордан Уил в 66 матчах регулярки забросил 30 шайб и отдал 47 результативных передач, набрав в общей сложности 77 очков. В плей-офф на счету форварда 10 матчей, где он записал на свой счёт 9 (4+5) баллов.

33-летний Эрик О'Делл в 64 играх регулярного сезона забросил 23 шайбы и отдал 28 передач, набрав в общей сложности 51 очко. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 нападающий сыграл 10 матчей, где он набрал 6 (4+2) очков.

Ранее стало известно, что главный тренер Алексей Кудашов продолжит работу в московском «Динамо».