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В московском «Динамо» рассказали, что думают в клубе о проблеме с вратарским вопросом

В московском «Динамо» рассказали, что думают в клубе о проблеме с вратарским вопросом
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин оценил ситуацию с вратарями у бело-голубых.

«Вы видите ситуацию на российском рынке, вратарь всегда была дефицитной профессией в хоккее. Это не так просто, что мы сейчас с руководителями поедем на рынок и купим там вратаря, это так не работает. Голкиперы с российским паспортом задействованы в других клубах, с иностранцами проблемы, тем более что у нас исчерпан лимит по легионерам.

Вы сами знаете, что многие вратари, на которых рассчитывали по ходу сезона в других клубах, тоже не сыграли так ярко, как хотелось бы, поэтому достаточно тонкий вопрос. Будем рассматривать варианты, никто крест на наших вратарях не ставит, будем детально анализировать, возможно ли усилиться или нет, и от этого двигаться дальше, по нападающим и защитникам у нас уже есть понимание», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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