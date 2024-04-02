В «Динамо» заявили, что О’Делл подписал контракт на пониженных условиях, чем в этом сезоне

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, что нападающий бело-голубых Эрик О'Делл подписал контракт на пониженных условиях, чем в сезоне-2023/2024.

«Как укладываться в платёжную ведомость, учитывая предстоящее сохранение Гусева и новые улучшенные контракты для Уила и О’Делла? Эрик у нас станет чуть дешевле», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Вы нас недооцениваете. Почему это сразу чуть дороже? Для ребят Москва и «Динамо» не пустой звук. У тех же Джордана и Эрика были предложения намного интереснее, чем те деньги, которые они заработают в «Динамо». Но им важно быть в «Динамо», жить в Москве и играть под руководством этого тренерского штаба и пытаться выполнять те задачи, которые ставятся перед клубом.

Вы постоянно находитесь возле команды, находитесь в теме и знаете, что за весь сезон не было ни одного скандала вокруг клуба, не было таких потуг, что «Динамо» кому-то что-то не заплатило. Всё было чётко, ясно и всё выполнялось, за что хочется сказать огромное спасибо нашим акционерам и нашему президенту за его ежедневную работу в интересах команды.

Поэтому мы двигаемся шаг за шагом. Будут игроки, и вдруг появится на рынке супервратарь, который стоит определённых денег, и тогда мы обратимся с этим вопросом к нашему президенту и акционерам, чтобы искать пути решения. Думаю, что всё будет в позитивном включении», — добавил генеральный директор Сергей Сушко.