Президент «Динамо»: у Сопина бессрочный договор с клубом. У нас к нему вопросов нет

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал об условиях трудовых соглашений со спортивным директором бело-голубых Алексеем Сопиным и генеральным директором Сергеем Сушко.

«Продолжит ли Алексей Сопин работу в московском «Динамо»? У Сопина вообще трудовой контракт бессрочный. Не знаю, как его ещё можно куда‑то сдвинуть (улыбается). Он пока не изъявляет желания уходить, у нас к нему вопросов нет, поэтому он трудится.

У Сергея Анатольевича Сушко тоже контракт, поэтому все работают по своим контрактам», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, московское «Динамо» вылетело из текущего розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Трактору» со счётом 4-0.