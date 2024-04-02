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«Автомобилист» назвал хоккеистов на выездные матчи с «Металлургом», Блэкер — в составе

«Автомобилист» назвал хоккеистов на выездные матчи с «Металлургом», Блэкер — в составе
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Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня отправился в Магнитогорск на первые полуфинальные матчи Кубка Гагарина с «Металлургом» и назвал состав на первые игры серии.

С командой отправился лидер обороны — Джесси Блэкер, который пропустил пятый матч серии со СКА (5:4).

Состав «Автомобилиста»:
Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Владислав Окоряк;
Защитники: Сергей Зборовский, Денис Баранцев, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Кирилл Воробьёв, Александр Севостьянов, Ярослав Трофимов, Ник Эберт, Юрий Журавлёв, Никита Трямкин;
Нападающие: Василий Филяев, Кёртис Валк, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Сергей Широков, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Егор Алексеев, Артём Каштанов, Стефан Да Коста, Данил Романцев, Алексей Макеев, Семён Кизимов.

Напомним, первый матч в серии «Металлург» — «Автомобилист» состоится 3 апреля в Магнитогорске.

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