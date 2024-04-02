Экс-генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен заявил, что планирует найти работу в НХЛ

Бывший генеральный менежер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен заявил, что был бы рад ещё одному шансу поработать в НХЛ. Специалист был уволен из «Блю Джекетс» в феврале 2024 года после работы в клубе на протяжении 11 сезонов.

«Во второй раз я был бы гораздо лучшим генеральным менеджером. Я также осознаю, что не готов уйти в отставку, поэтому остаюсь активным. Я изучил несколько игр, чтобы быть в курсе перспективных игроков, приходящих в НХЛ из студенческого хоккея, юниоров, Американской хоккейной лиги. Так что я определённо полон энергии и готов к следующему вызову», — цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

Кекяляйнен был принят на работу в «Коламбусе» 13 февраля 2013 года и стал первым европейским генменеджером в истории НХЛ.