Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«СКА-1946» повторно обыграл «Белых Медведей» во втором матче 1/2 финала плей-офф МХЛ

«СКА-1946» повторно обыграл «Белых Медведей» во втором матче 1/2 финала плей-офф МХЛ
Комментарии

В Санкте-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл второй матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Победу в игре одержали хозяева площадки со счётом 4:1 и повели в серии со счётом 2-0.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 Лутфуллин (Недопёкин, Егоров) – 01:31 (5x5)     2:0 Демидов (Романов, Сапунов) – 09:20 (5x5)     3:0 Недопёкин (Поляков, Ремезовский) – 23:24 (5x5)     4:0 Нугманов (Кабат) – 24:11 (5x5)     4:1 Колодий (Матюшин, Горбунов) – 41:30 (5x5)    

Уже к 25-й минуте матча счёт был 4:0 в пользу хозяев. Голами отметились Игнат Лутфуллин, Иван Демидов, Никита Недопёкин и Амир Нугманов. Челябинцы смогли ответить лишь одним голом на старте третьего периода — отличился Леонид Колодий. Отметим, что в воротах хозяев играл Павел Мойсевич, который в прошедшем сезоне провёл 13 матчей в регулярном чемпионате за основной состав в КХЛ.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Второй матч состоится 5 апреля в Челябинске.

Сетка плей-офф МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android