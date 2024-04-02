«СКА-1946» повторно обыграл «Белых Медведей» во втором матче 1/2 финала плей-офф МХЛ

В Санкте-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл второй матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Победу в игре одержали хозяева площадки со счётом 4:1 и повели в серии со счётом 2-0.

Уже к 25-й минуте матча счёт был 4:0 в пользу хозяев. Голами отметились Игнат Лутфуллин, Иван Демидов, Никита Недопёкин и Амир Нугманов. Челябинцы смогли ответить лишь одним голом на старте третьего периода — отличился Леонид Колодий. Отметим, что в воротах хозяев играл Павел Мойсевич, который в прошедшем сезоне провёл 13 матчей в регулярном чемпионате за основной состав в КХЛ.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Второй матч состоится 5 апреля в Челябинске.