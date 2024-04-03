«Александру уже не 25 лет». Могильный поделился мнением об игре Овечкина в этом сезоне

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный поделился мнением об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в этом сезоне.

«Первую половину этого сезона Александр Овечкин провёл откровенно слабо, с чем это могло быть связано? Это только Александр может знать. Прежде всего, давайте тоже не будем забывать, что это серьёзная нагрузка, а Александру уже не 25 лет. Мне кажется, он уже видит эту финишную линию, где его рекорд Уэйна Гретцки. На мой взгляд, немножко это повлияло.

Я рад, что он нашёл в себе силы, все его поддерживали. Потому что мы все в этой телеге едем (смеётся), все хотим увидеть, как он покорит этот рекорд, ждём не дождёмся этого момента! Так что я рад, что у него всё сейчас получается. Дай бог ему здоровья и успехов там», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.