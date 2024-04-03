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Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила тройку звёзд игрового дня 3 апреля 2024 года.

Третьей звездой дня признан вратарь «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк, который во встрече с «Нэшвилл Предаторз» оформил «сухой» матч, отразив 31 бросок «хищников».

Второй звездой дня был признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо. Форвард в игре с «Ванкувер Кэнакс» (6:3) отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Первой звездой дня признан российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который в победной встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) к двум заброшенным шайбам добавил результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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