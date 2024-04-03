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Александр Могильный ответил на вопрос, побьёт ли Овечкин рекорд Уэйна Гретцки

Александр Могильный ответил на вопрос, побьёт ли Овечкин рекорд Уэйна Гретцки
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Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный ответил на вопрос, побьёт ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкин побьёт рекорд Гретцки или нет? Я думаю, что вопросов даже не может быть! Конечно, побьёт! Понятно, что не в этом году, но, думаю, в следующем или после него — даже сомнений нет. Не то что побьёт — он просто разобьёт (смеётся)!» — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 71 матч, забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.

Александр Овечкин отстаёт в списке лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина уже 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Эксклюзив
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
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