Александр Могильный ответил на вопрос, побьёт ли Овечкин рекорд Уэйна Гретцки

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный ответил на вопрос, побьёт ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкин побьёт рекорд Гретцки или нет? Я думаю, что вопросов даже не может быть! Конечно, побьёт! Понятно, что не в этом году, но, думаю, в следующем или после него — даже сомнений нет. Не то что побьёт — он просто разобьёт (смеётся)!» — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 71 матч, забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.

Александр Овечкин отстаёт в списке лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина уже 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.