Вайсфельд разобрал момент с травмой Фукале после столкновения вратаря с Шалуновым

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд разобрал момент первой встречи в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Трактором» (5:2), где травму получил вратарь челябинского клуба Зак Фукале в столкновении с форвардом ярославцев Максимом Шалуновым.

«Сложный момент. На мой взгляд, умысла травмировать вратаря у Максима Шалунова не было. Здоровья Заку Фукале, будем надеяться, что обойдётся без серьёзных последствий», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Напомним, на 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Форвард ярославцев влетел во вратаря, после чего на льду появился врач. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде.