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Фукале получил травму в столкновении с Шалуновым и покинул площадку с помощью партнёров

Фукале получил травму в столкновении с Шалуновым и покинул площадку с помощью партнёров
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В Ярославле в эти минуты проходит первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Идёт второй период — счёт 3:2 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5)     1:1 Полунин (Красковский, Елесин) – 11:40 (4x5)     2:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 19:58 (5x4)     3:1 Полунин (Тесанов, Красковский) – 36:17 (5x5)     3:2 Котляревский (Шаров) – 37:17 (4x5)     4:2 Красковский (Алексеев, Гернат) – 38:29 (5x4)     5:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 41:15 (5x5)    

На 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Форвард ярославцев влетел во вратаря, после чего на льду появился врач. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. На смену ему вышел голкипер Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф КХЛ. Арбитры не усмотрели нарушения в действиях Шалунова.

ВИДЕО

Мыльников пропустил шайбу первым же броском. Дубль оформил нападающий «Локомотива» Александр Полунин. Через минуту форвард «Трактора» Михаил Котляревский забил гол в меньшинстве.

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