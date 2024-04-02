Фукале получил травму в столкновении с Шалуновым и покинул площадку с помощью партнёров

В Ярославле в эти минуты проходит первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Идёт второй период — счёт 3:2 в пользу ярославцев.

На 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Форвард ярославцев влетел во вратаря, после чего на льду появился врач. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. На смену ему вышел голкипер Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф КХЛ. Арбитры не усмотрели нарушения в действиях Шалунова.

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Мыльников пропустил шайбу первым же броском. Дубль оформил нападающий «Локомотива» Александр Полунин. Через минуту форвард «Трактора» Михаил Котляревский забил гол в меньшинстве.