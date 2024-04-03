Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Давление было бы невыносимым». Хоккеист сборной Словакии — об участии игроков из КХЛ в ЧМ

«Давление было бы невыносимым». Хоккеист сборной Словакии — об участии игроков из КХЛ в ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Словацкий хоккеист Роберт Лантоши высказался о возможном участии игроков из Континентальной хоккейной лиги в чемпионате мира — 2024 в Чехии.

«Если они будут в команде, то на остальных будет давление, потому что они играют с игроками из России. Лично я не хочу подвергаться такому давлению. Ничего не имею против игроков из КХЛ, но давление со стороны СМИ и людей в Чехии было бы невыносимым.

Я бы отказался от предложения КХЛ, у меня есть чёткие приоритеты в этом плане. Деньги не должны решать всё. Если кто-то сосредоточен только на деньгах, это нехорошо. Мы забыли, зачем занимаемся этим видом спорта», — приводит слова Лантоши Sport.cz.

Ранее чешский бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал правительство Словакии за то, что хоккеисты страны играют в КХЛ.

Материалы по теме
Гашек раскритиковал правительство Словакии за то, что хоккеисты страны играют в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android