Кросби — 2-й игрок в истории НХЛ по очкам при пустых воротах соперника, Овечкин — 3-й

Сегодня, 3 апреля, «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке уступил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке завершилась со счётом 3:6 (1:1, 2:0, 0:5).

В составе «Питтсбурга» дублем отметился капитан Сидни Кросби, причём вторую шайбу он забросил в пустые ворота. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, по общему числу набранных очков при пустых воротах соперника канадский форвард (80) занимает второе место после Уэйна Гретцки (85). Третье место занимает российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (72).

За карьеру в рамках регулярок в активе Сидни стало 1586 (589+997) баллов в 1265 играх. Таким образом, Кросби осталось набрать четыре очка, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ.