Сидни Кросби осталось набрать четыре очка, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Сегодня, 3 апреля, «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке уступила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке завершилась со счётом 3:6 (1:1, 2:0, 0:5).

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Эрик Карлссон, Сидни Кросби (2+0), Рикард Ракелль и дубль на счету российского нападающего Евгения Малкина, который к двум шайбам добавил ещё и результативную передачу.

За карьеру в рамках регулярок в активе Сидни стало 1586 (589+997) баллов в 1265 играх. Таким образом, Кросби осталось набрать четыре очка, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ. На 10-м месте идёт Фил Эспозито (1590 в 1282), на девятом – Джо Сакик (1641 в 1378). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487).