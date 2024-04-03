Хоккейный агент отреагировал на гонку «Вашингтона» с Овечкиным за попадание в плей-офф НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на гонку «Вашингтона» за попадание в плей-офф НХЛ. На данный момент столичный клуб занимает второй слот зоны уайлд-кард и имеет одинаковое количество очков с «Детройтом» при игре в запасе.

«Вашингтон» достаточно долго играет свой плей-офф, который, по сути, для столичной команды уже начался. «Кэпиталз» очень сильно стараются в борьбе за попадание в кубковую восьмёрку. Клубам осталось провести по шесть-семь-восемь игр, которые станут самым интересным и интригующим моментом чемпионата. Сетка такова, что главные конкуренты находятся близко друг к другу, поэтому потеря каждого очка может серьёзно сказаться на турнирной таблице. Со своей стороны буду переживать за «Вашингтон» и лично за Александра Овечкина», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.