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Хоккейный агент отреагировал на гонку «Вашингтона» с Овечкиным за попадание в плей-офф НХЛ

Хоккейный агент отреагировал на гонку «Вашингтона» с Овечкиным за попадание в плей-офф НХЛ
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на гонку «Вашингтона» за попадание в плей-офф НХЛ. На данный момент столичный клуб занимает второй слот зоны уайлд-кард и имеет одинаковое количество очков с «Детройтом» при игре в запасе.

«Вашингтон» достаточно долго играет свой плей-офф, который, по сути, для столичной команды уже начался. «Кэпиталз» очень сильно стараются в борьбе за попадание в кубковую восьмёрку. Клубам осталось провести по шесть-семь-восемь игр, которые станут самым интересным и интригующим моментом чемпионата. Сетка такова, что главные конкуренты находятся близко друг к другу, поэтому потеря каждого очка может серьёзно сказаться на турнирной таблице. Со своей стороны буду переживать за «Вашингтон» и лично за Александра Овечкина», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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