Величкин — об игре Ильи Набокова: с таким вратарём можно спокойно выходить и выигрывать

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил шансы «Металлурга» в серии полуфинала Кубка Гагарина с «Автомобилистом» и отметил великолепную игру магнитогорского голкипера Ильи Набокова.

«Магнитке» не надо ничего опасаться, нужно выходить и работать. «Автомобилист» – серьёзный соперник. Многие годы, когда они были в менее достойной форме, представляли угрозу, игры были тяжёлые. Сейчас тоже просто не будет, но шансы «Металлурга» предпочтительнее.

В начале сезона мы думали, что будет тяжело из-за вратарской линии. Казалось, что беда: то один голкипер, то второй, то третий. Сейчас Набоков творит чудо, он талантливейший мальчишка, у которого большое будущее. С таким вратарём можно спокойно выходить и выигрывать», — цитирует Величкина Legalbet.

Первый матч серии состоится сегодня, 3 апреля. Матч пройдёт в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск. В прошлой серии «Металлург» обыграл «Спартак» в шести матчах, в трёх из которых Набоков оформил шат-аут. «Автомобилист» в серии второго раунда Кубка Гагарина в пяти матчах прошёл СКА.