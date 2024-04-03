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«Волновались, присутствовал сумбур». Разин — о победе над «Автомобилистом»

«Волновались, присутствовал сумбур». Разин — о победе над «Автомобилистом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в первом матче серии с «Автомобилистом» (2:1).

«Скажем так, немного волновались, присутствовал сумбур такой, поэтому начало не очень хорошее было, хотя я считаю, что мы больше играли в атаке, но те моменты, что создавали, сумбурно к ним отнеслись и не забили. Хотелось бы, чтобы в большинстве забивали, моменты есть. Можно отметить оборону и вратаря соперника, очень уверенно играли. Может быть, это не наш косяк, что мы не забили в большинстве, а заслуга вратаря и обороны «Автомобилиста». Выиграли, и это самое главное, серия началась.

Сложности в большинстве? У нас были моменты, в первом периоде чуть не закопали в ворота. Во втором Гераськин коньком подставлял на дальнюю штангу, не знаю, как она не зашла. Михайлис с ходу замыкал, Люк бросал — Аликин вытащил. Действовали-то хорошо, но не забили.

Пропущенная шайба заставила задрожать? Не задрожали, ребята-хоккеисты профессионалы и не должны дрожать в таких ситуациях. Пропустили — это уже история, забыли игру, готовимся к следующей», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Гераськин) – 34:31 (5x5)     2:0 Акользин (Коробкин) – 58:01 (en)     2:1 Романцев (Баранцев) – 59:18 (6x5)    
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