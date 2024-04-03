Разин объяснил отсутствие удалений у «Металлурга» в первом матче серии с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил отсутствие удалений у магнитогорского клуба в первом матче серии с «Автомобилистом» (2:1). Екатеринбургский клуб заработал пять малых штрафов, но не получил ни одной попытки реализации большинства.

«У «Автомобилиста» не было большинства? Удаления зарабатываются, когда отнимают шайбу — когда ты владеешь шайбой, у тебя получается не удалиться. Сегодня мы в полтора раза выиграли по времени в атаке, «автобус» стали строить только в конце игры, до того владели шайбой, сыграли дисциплинированно», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Отметим, что «Металлургу» не удалось реализовать ни одну попытку большинства. Второй матч серии пройдёт 5 апреля.