Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин объяснил отсутствие удалений у «Металлурга» в первом матче серии с «Автомобилистом»

Разин объяснил отсутствие удалений у «Металлурга» в первом матче серии с «Автомобилистом»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил отсутствие удалений у магнитогорского клуба в первом матче серии с «Автомобилистом» (2:1). Екатеринбургский клуб заработал пять малых штрафов, но не получил ни одной попытки реализации большинства.

«У «Автомобилиста» не было большинства? Удаления зарабатываются, когда отнимают шайбу — когда ты владеешь шайбой, у тебя получается не удалиться. Сегодня мы в полтора раза выиграли по времени в атаке, «автобус» стали строить только в конце игры, до того владели шайбой, сыграли дисциплинированно», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Отметим, что «Металлургу» не удалось реализовать ни одну попытку большинства. Второй матч серии пройдёт 5 апреля.

Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Гераськин) – 34:31 (5x5)     2:0 Акользин (Коробкин) – 58:01 (en)     2:1 Романцев (Баранцев) – 59:18 (6x5)    
Материалы по теме
«Металлург» начал за здравие! Всё решил курьёзный гол от конька игрока «Автомобилиста»
«Металлург» начал за здравие! Всё решил курьёзный гол от конька игрока «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android