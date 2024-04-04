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Мэттьюс — в двух шайбах от исторического рекорда Овечкина XXI века

Мэттьюс — в двух шайбах от исторического рекорда Овечкина XXI века
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Сегодня, 4 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

В составе хозяев единственный гол на счету звёздного нападающего Остона Мэттьюса. Эта шайба стала 63-й для американца в нынешнем сезоне.

Рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ всё ещё принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 65 шайб в сезоне-2007/2008.

Таким образом, Мэттьюсу осталось забить три гола в регулярке, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века. До конца регулярного чемпионата «кленовым листьям» осталось провести семь матчей.

«Торонто» расположился на третьей строчке Атлантического дивизиона, набрав 95 очков в 75 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03     1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp)     1:2 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 22:54     1:3 Стэмкос (Хагель, Флёри) – 28:47     1:4 Пол (Рэддиш, Кучеров) – 54:19    
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