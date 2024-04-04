Мэттьюс установил рекорд всех времён в домашних матчах в истории «Мэйпл Лифс»

Сегодня, 4 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

В составе хозяев единственный гол на счету звёздного нападающего Остона Мэттьюса.

Таким образом, эта шайба стала уже 35-й для американца, заброшенная в домашних матчах нынешнего сезона. Этот результат помог 26-летнему форварду выйти на первое место в истории «Мэйпл Лифс» по количеству голов на своём льду в пределах одного сезона, обойдя предыдущего рекордсмена Дэррила Ситтлера, который в сезоне-1977/1978 отметился 34 шайбами в домашних матчах.

«Торонто» расположился на третьей строчке Атлантического дивизиона, набрав 95 очков в 75 играх.