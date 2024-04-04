Партнёр Мэттьюса по «Торонто» рассказал, сможет ли форвард забить 80 голов за сезон

Тафгай «Торонто» Райан Ривз прокомментировал результативность партнёра по команде Остона Мэттьюса. Американский форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Тампа-Бэй» (1:4) и довёл количество своих голов в сезоне до 63. До конца регулярки «Торонто» проведёт ещё семь матчей.

«Сможет ли он забить 80 голов? Я бы пока не стал его сбрасывать со счетов (улыбается). Мы наблюдаем за историей. Мы поддерживаем его и надеемся, что он продолжит идти вперёд, и определённо надеемся, что он продолжит показывать такую игру в плей-офф», — цитирует Ривза пресс-служба клуба.

Рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ всё ещё принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 65 шайб в сезоне-2007/2008.