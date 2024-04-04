Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня НХЛ.

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. На счету россиянина три результативные передачи в победном матче с «Торонто» (4:1). Кучеров первым из игроков НХЛ в текущем сезоне добрался до отметки в 130 набранных результативных баллов. Никита установил рекорд по набранным очкам за сезон среди россиян в истории НХЛ.

Второй звездой игрового дня стал голкипер «Далласа» Джейк Эттингер, оформивший шатаут в матче с «Эдмонтоном» (5:0). Вратарь отразил все 35 бросков по воротам.

Лучшим хоккеистом игрового дня в НХЛ признан нападающий «Лос‑Анджелеса» Тревор Мур, ставший автором хет-трика в ворота «Сиэтла» (5:2).