Никита набрал три очка и помог «Тампе» одержать первую победу над «Торонто» в нынешнем сезоне.

Есть новый русский рекорд в НХЛ! Кучеров выбил уже 130 очков в сезоне

Встречи между двумя конкурентами по Атлантическому дивизиону часто получаются жаркими. Так получается и в этом сезоне: «Торонто» дважды переиграл «Тампу» за пределами основного времени – 6:5 и 4:3. Никита Кучеров в последних пяти матчах снизил планку результативности, набрав в них всего пять очков и позволив Маккиннону и Макдэвиду приблизиться к себе. А вот лидер «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс гонится за самим Александром Овечкиным, делая очередную попытку перекрыть рекорд XXI века по голам за один регулярный сезон.

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Первые десять минут матча для гостей получились тяжёлыми, они почти не проводили время в зоне атаки и ни разу не потревожили Уолла к середине периода. Однако, как только стартовый отрезок перевалил за экватор, Виктор Хедман решил, что пора. И сразу забил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Голевой передачей отметился и Никита Кучеров, повторив личный рекорд результативности. Период шёл к завершению, но гости схватили удаление, которое через три секунды реализовал Остон Мэттьюс. Для американца шайба стала уже 63-й в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А второй период начался с нового российского рекорда по очкам за регулярку. Никита Кучеров набрал 129-е очко в сезоне, отдав шикарную передачу на пятак Брейдену Пойнту, который слишком буднично разобрался с голкипером «Торонто».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, россиянин превзошёл своё же достижение пятилетней давности. Капитан «молний» Стивен Стэмкос ближе к середине периода имел две великолепные возможности отличиться, и вторая попытка была успешно реализована. В конце периода «Тампа» могла довести счёт до крупного, но Уолл сохранил интригу на третий период.

В перерыве команды, видимо, подглядели, что творилось в параллельном матче «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», и тоже решили дать шоу. Райан Ривз и Таннер Жанно схлестнулись в битве на голых кулаках. Жанно очень хорошо смотрелся против одного из лучших бойцов лиги, но всё-таки уступил ветерану. Но «Торонто» даже после этой драки не смог завестись, полностью отдав инициативу «Тампе». Гости под конец периода забили ещё раз и поставили точку. Никита Кучеров и здесь отметился передачей, став первым игроком в сезоне, который набрал 130 очков, а также первым российским игроком в истории, кто достигал этой отметки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Торонто» прерывает свою трёхматчевую серию побед, а «Тампа» выигрывает четвёртый матч из последних пяти и наступает на пятки самим же «Мэйпл Лифс». Никита Кучеров побил как российский, так и рекорд франшизы по результативности в регулярных чемпионатах, попутно оторвавшись от Маккиннона и Макдэвида в бомбардирской гонке.