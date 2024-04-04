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В Сириусе открылся международный детский турнир Sirius Sochi Cup

В Сириусе открылся международный детский турнир Sirius Sochi Cup
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3 апреля на федеральной территории «Сириус» состоялась торжественная церемония открытия четвёртого по счёту международного детского турнира Sirius Sochi Cup. В соревнованиях на льду арены «Шайба» принимают участие 10 команд 2015 года рождения из России и Республики Беларусь.

Участники и болельщики увидели завораживающую игру света и музыки и громкими аплодисментами наградили каждую команду, приехавшую на черноморское побережье. Гостей турнира приветствовали генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев и директор департамента научно-технологического развития и спорта администрации федеральной территории «Сириус» Илья Новокрещёнов.

«В нашей детской школе, открытой в 2019 году, занимаются мальчишки шести возрастов, они уже становились победителями крупных всероссийских соревнований, так что, уверен, недалёк тот день, когда в профессиональных командах КХЛ начнут играть первые воспитанники ДЮСШ «Сочи». Все они занимаются совершенно бесплатно, и хоккейный клуб «Сочи» вкладывает серьёзные финансовые средства, чтобы у всех команд нашей школы были самые современные условия для занятий хоккеем. Я уверен, что будущее принадлежит тем, кто в него инвестирует», — сказал на церемонии открытия Сергей Воропаев.

На первом этапе соперники сыграют каждый с каждым, затем по системе плей-офф определятся победитель и призёры турнира. Также всех участников турнира ждут различные образовательные и экскурсионные программы. После первого игрового дня Sirius Sochi Cup лидирует команда «Сочи-1», одержавшая победы во всех трёх матчах и набравшая шесть очков. Турнир завершится 8 апреля.

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