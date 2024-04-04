«Кажется, он может забить в любой момент». Строум — об игре Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался об игре капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Каждый раз, когда он получает шайбу, зрители заинтересованы в нём, и кажется, что он может забить в любой момент. Когда Овечкин в твоей команде, это прекрасное чувство», — приводит слова Строума The Athletic.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 71 матч, забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.

Александр Овечкин отстаёт в списке лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина уже 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.

В ночь на 5 апреля состоится один из решающих матчей в борьбе за плей-офф НХЛ. «Вашингтон» на своём льду примет «Питтсбург Пингвинз».