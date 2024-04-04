Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о предстоящей встрече с «Вашингтоном»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от встречи с «Вашингтон Кэпиталз». Эта встреча станет важнейшей для обеих команд для продолжения борьбы за плей-офф. «Кэпиталз» имеют преимущество над «Пингвинз» в три очка при одной игре в запасе.

«Мы можем всё время говорить: «Просто продолжайте идти, продолжайте идти, всё может случиться». Но, когда это осязаемо и находится прямо перед тобой, это приводит ребят в восторг. Мы очень усердно работали, чтобы быть там, где сейчас находимся. Нам нужно сосредоточиться на одной игре, которая нас ждёт. Это наш подход. Посмотрим, куда она нас приведёт», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

На текущий момент «Вашингтон» занимает второй слот уайлд-кард при одинаковом количестве очков с «Детройтом», имея одну игру в запасе. До конца регулярки «Кэпиталз» проведут ещё восемь матчей. Матч с «Питтсбургом» пройдёт в ночь на 5 апреля и начнётся в 2:00 мск.