Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» во втором матче серии с «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 над «Трактором» (3:2, 2-0).

«Тяжёлая победа, готовимся дальше. Перестановки в звеньях? Изучили своих ребят. Знаем, как делать после их ярких игр. Была встряска для всех. Только свои цели преследовали. Возможные стычки в Челябинске? Хоккей подразумевает стычки, не пацаны же с улицы зашли. Нет проблем. Не могу комментировать слова коллеги. Мы готовы. Сегодня у нас была нецелостная игра. Были моменты, где мы позволяли себе недорабатывать, что приводило к проблемам. Скорректируем свою игру. Будем отталкиваться от своей игры. Всегда так делали и будем делать.

Пропущенный гол в третьем периоде сделал счёт 0:0 по большому счёту. Что расстраиваться-то, время ушло. Скорректировали, что нужно было сделать. Ошибки бывают. Главное, чтобы команда была готова исправлять ошибки своих партнёров. На это обращаем внимание», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.