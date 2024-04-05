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«Вашингтон» пропустил два гола с первых двух бросков в матче с «Питтсбургом»

«Вашингтон» пропустил два гола с первых двух бросков в матче с «Питтсбургом»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ши (Смит, Эллер) – 01:49     0:2 Жозеф (Летанг, О'Коннор) – 11:03    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Отметим, столичный клуб пропустил две шайбы после первых двух бросков в матче.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 82 очка. Столичный клуб проиграл три последних матча в регулярном чемпионате.

«Питтсбург», в свою очередь, занимает 11-е место на Востоке, набрав 79 очков. От зоны плей-офф команду отделяют три очка. За последние пять матчей команда одержала четыре победы.

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