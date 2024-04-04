Смогут ли Овечкин и «Вашингтон» выйти в плей-офф? Финал регулярного сезона НХЛ. LIVE

Регулярный сезон в НХЛ входит в завершающую стадию, и одна из главных её интриг для российских болельщиков — смогут ли Александр Овечкин и «Вашингтон» выйти в плей-офф. Борьба за последние путёвки в розыгрыш Кубка Стэнли на Востоке обещает быть жаркой — на заветные места претендуют сразу несколько команд, которые очень плотно идут в турнирной таблице.

Получится ли у «Кэпиталз» преодолеть сопротивление соперников и обеспечить себе кубковую весну или же «столичные» во второй раз подряд ограничатся лишь 82 матчами регулярного сезона? Предлагаем следить за ходом развития событий вместе с онлайн-трансляцией «Чемпионата».