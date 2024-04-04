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Последние матчи Овечкина и Вашингтона в регулярке НХЛ, выйдут ли в плей-офф, с кем сыграют, Кубок Стэнли, трансляция

Смогут ли Овечкин и «Вашингтон» выйти в плей-офф? Финал регулярного сезона НХЛ. LIVE
Дмитрий Сторожев
Последние матчи Овечкина и «Вашингтона»
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«Кэпиталз» постараются обеспечить себе участие в Кубке Стэнли.

Регулярный сезон в НХЛ входит в завершающую стадию, и одна из главных её интриг для российских болельщиков — смогут ли Александр Овечкин и «Вашингтон» выйти в плей-офф. Борьба за последние путёвки в розыгрыш Кубка Стэнли на Востоке обещает быть жаркой — на заветные места претендуют сразу несколько команд, которые очень плотно идут в турнирной таблице.

Получится ли у «Кэпиталз» преодолеть сопротивление соперников и обеспечить себе кубковую весну или же «столичные» во второй раз подряд ограничатся лишь 82 матчами регулярного сезона? Предлагаем следить за ходом развития событий вместе с онлайн-трансляцией «Чемпионата».

Live Дмитрий Сторожев

Прямо сейчас «Вашингтон» забирает второй уайлд-кард на Востоке, но ситуация может поменяться по щелчку пальца — «Кэпиталз» имеют шансы как забрать третью строчку в Столичном дивизионе, которая даёт прямой проход в плей-офф, так и потерять последнюю путёвку.

Столичный дивизион

3. «Филадельфия» — 83 очка
4. «Вашингтон» — 82 очка

Уайлд-кард

1. «Тампа-Бэй» — 91 очко
2. «Вашингтон» — 82 очка
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3. «Детройт — 82 очка
4. «Айлендерс» — 81 очко
5. «Питтсбург» — 79 очков

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