Смогут ли Овечкин и «Вашингтон» выйти в плей-офф? Финал регулярного сезона НХЛ. LIVE

Регулярный сезон в НХЛ входит в завершающую стадию, и одна из главных её интриг для российских болельщиков — смогут ли Александр Овечкин и «Вашингтон» выйти в плей-офф. Борьба за последние путёвки в розыгрыш Кубка Стэнли на Востоке обещает быть жаркой — на заветные места претендуют сразу несколько команд, которые очень плотно идут в турнирной таблице.
Получится ли у «Кэпиталз» преодолеть сопротивление соперников и обеспечить себе кубковую весну или же «столичные» во второй раз подряд ограничатся лишь 82 матчами регулярного сезона? Предлагаем следить за ходом развития событий вместе с онлайн-трансляцией «Чемпионата».
Прямо сейчас «Вашингтон» забирает второй уайлд-кард на Востоке, но ситуация может поменяться по щелчку пальца — «Кэпиталз» имеют шансы как забрать третью строчку в Столичном дивизионе, которая даёт прямой проход в плей-офф, так и потерять последнюю путёвку.
Столичный дивизион
3. «Филадельфия» — 83 очка
4. «Вашингтон» — 82 очка
Уайлд-кард
1. «Тампа-Бэй» — 91 очко
2. «Вашингтон» — 82 очка
________________________
3. «Детройт — 82 очка
4. «Айлендерс» — 81 очко
5. «Питтсбург» — 79 очков